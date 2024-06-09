美品　ナラカミーチェ　フラワー　スタンドカラー七分袖ブラウス　プルオーバー　M

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レディース出品一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェの一覧はこちら↓#mh‘closetナラカミーチェ【商品説明】大胆にあしらわれたフラワープリントが印象的なスタンドカラー七分袖シャツ。袖口はリボンを結ぶデザインがアクセントに。ヒップまでカバーする長めの丈とゆったりとしたサイジングのため、リラックス感のある着こなしが完成します。コントラストの効いたカラフルな色合いもアイキャッチー。存在感のある魅力的なアイテムです。・プルオーバー・ストレッチなし・透け感なし【商品情報】★ブランド名:naracamicieナラカミーチェ フラワープリント スタンドカラー七分袖ブラウス プルオーバー ★参考価格¥20,900 ★生産国:イタリア★カラー:レッド系★サイズ※採寸値参考のこと 普段着用している服と比較することをお勧めします。 レディース ⅠMオーバーサイズ平置き採寸肩幅約41cm身幅約50cm着丈約72cm袖丈約45cm(多少の誤差はご了承ください)︎︎︎︎︎︎★コンディションクリーニング済み。目立った汚れや傷などなく綺麗な状態です。★コーディネートのボトムス、インナーや小物は付属しません。■トルソー(マネキン)情報■ 9号(M)身長:163cmバスト:87.5cmウェスト:65cmヒップ:84.5cm✳️発送について■発送方法■基本的に送料無料匿名発送、追跡可能■発送までの期間■1〜2日以内に発送(予定より遅れる場合はご連絡させて頂きます)■梱包方法■発送の際多少なたたみじわはご了承ください。水と刺激に強い袋に入れ、発送致します。管理番号 SS0101