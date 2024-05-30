JUSGLITTY ツイードキャミ

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9月に購入しましたが、あまり着る機会がないため出品しました。定価19,800円(税込)2回着用しただけなので綺麗な状態です。【Sサイズ】バスト:88cm ウエスト:81.7cm 着用丈:64cmエレガントなムードを纏うツイードで仕立てたキャミソール。胸下から広がる立体的なペプラムシルエットも、大人の可愛らしさを演出してくれます。チェーンを施した肩ストラップも品良く映えるアクセントに。合わせるアイテム次第でカジュアルにも綺麗めにもスタイリングが楽しめる1着です。小さく折りたたんで梱包して発送いたしますので、シワが気になる方はご遠慮ください。自宅で保管しておりましたので、自宅保管臭が気になる方、完璧な美品をお求めの方はご遠慮願います。柄・デザイン···チェックカラー···ブラックカップ···カップなし季節感···秋季節感···秋、冬#ジャスグリッティー#ツイード#キャミソール#綺麗め#大人カジュアル