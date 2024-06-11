FRAMeWORK フレームワーク　ギャザースモックブラウス

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FRAMeWORKギャザースモックブラウス 白サイズはフリーサイズ着丈 約56センチ身幅 約56センチ裄丈 約61センチ素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。 ホワイトの透ける素材のギャザーブラウスです。気に入って購入したのですが、小柄な私にはサイズが合わなかったため出品します。数年前にネットで購入し自宅保管しておりました。シミ汚れなどはありません。値下げしました♪