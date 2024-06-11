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商品詳細
FRAMeWORKギャザースモックブラウス 白サイズはフリーサイズ着丈 約56センチ身幅 約56センチ裄丈 約61センチ素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。 ホワイトの透ける素材のギャザーブラウスです。気に入って購入したのですが、小柄な私にはサイズが合わなかったため出品します。数年前にネットで購入し自宅保管しておりました。シミ汚れなどはありません。値下げしました♪
http://narcologia.ru/goods/reboot206736.html
http://narcologia.ru/goods/Adder62975.html
http://narcologia.ru/goods/mythic540735.html
FRAMeWORK フレームワーク ギャザースモックブラウス
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