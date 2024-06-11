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FRAMeWORK フレームワーク　ギャザースモックブラウス
商品番号 P40637256454
商品名

FRAMeWORK フレームワーク　ギャザースモックブラウス
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FRAMeWORKギャザースモックブラウス　白サイズはフリーサイズ着丈　約56センチ身幅　約56センチ裄丈　約61センチ素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。　ホワイトの透ける素材のギャザーブラウスです。気に入って購入したのですが、小柄な私にはサイズが合わなかったため出品します。数年前にネットで購入し自宅保管しておりました。シミ汚れなどはありません。値下げしました♪
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