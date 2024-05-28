エルメス HERMES ポップアッシュ ペンダントネックレス Hネックレス

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【コンディション】比較的綺麗な商品です♡【サイズ】トップ約W1.2cm×H1.6cmネックレス約42cm※多少の誤差はご容赦願います。【カラー】シルバー/ピンク【素材】メタル【付属品】1枚目の写真全て元々箱は無かったですが他のエルメスの箱があったのでそちらに入れています。ブランド市場購入仕入れた時からの僅かなスレや微量な傷、折れやヨレ、付属品の汚れなどがある場合がございます。できる限り画像は多くUPしています！状態が分かりにくい場合、コメントにてお問い合わせください♡必ずプロフィールをお読みの上質問、コメントをお願いします。管理No2210pobevt