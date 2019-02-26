Trachten mit Herz ワンピース

お色はピンクコットン 100%サイズ EUR40(Mくらい…)肩幅 31胸囲 46.5身幅 39着丈 105平置き誤差あります状態はハロウィンで着用しました使用回数少なく良好だと思いますオーガンジーに銀色の刺繍、スパンコール付き取り外し可能(写真9.10)タグ？もお付けしますクリーニング済みです発送はゆうゆうメルカリ便でお送りします23810N袖丈···袖なしカラー···ピンク柄・デザイン···その他季節感···春、秋



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