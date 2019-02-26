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Trachten mit Herz ワンピース
商品番号 I39073231087
商品名

Trachten mit Herz ワンピース
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 10,879 円
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商品詳細

お色はピンクコットン　100%サイズ　　EUR40(Mくらい…)肩幅　　31胸囲　　46.5身幅　　39着丈　　105平置き誤差あります状態はハロウィンで着用しました使用回数少なく良好だと思いますオーガンジーに銀色の刺繍、スパンコール付き取り外し可能(写真9.10)タグ？もお付けしますクリーニング済みです発送はゆうゆうメルカリ便でお送りします23810N袖丈···袖なしカラー···ピンク柄・デザイン···その他季節感···春、秋
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate733448.html
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