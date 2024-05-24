A2028 良好 エルメス イムス バッファローホーン×ラッカーコードネックレス

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ブランド：エルメス商品：イムスバッファローホーン×ラッカーコードネックレス原産国：ベトナムカラー（系）：イエロー×ブラウン素材/ライン：ラッカー×バッファローホーンサイズ（約）：38.0～76.0（cm）モチーフ（約）：W7.0×H8.5（cm）付属品：保存袋（少々スレ有）ランク：Aコードに多少のスレ、モチーフに多少の薄キズが見受けられますが、比較的綺麗な状態です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号確実に真贋の鑑定をしております。※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。