シャネル スニーカー 38

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商品サイズ、付属品や状態等記載しているにも関わらずご確認して頂いていない方がいます！！必ず説明をご覧下さい！！質問中でも即決の方をご優先させて頂きます。尚、突然のsoldoutや削除がございますので予めご了承下さいませ♡●状態：未使用、玄関で1回ほど試着し、シューズ棚で保管してます。●購入：2020年シャネルブティックで購入しました。●付属品：保存袋、箱●サイズ：38（24cm）素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。その他、注意事項：ご購入前提の値下げ交渉や常識範囲内でコメントから宜しくお願い致します。自宅保管の素人検品でございますのでご理解下さいませ(*図*)あくまで一度人の手に渡ったものですので完璧をお求めの方にはお勧め致しません。不安な点がありましたらコメント欄よりお問い合わせ下さいね(**)