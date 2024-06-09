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HIROKO KOSHINO TRUNK　アウター
商品番号 S64650721584
商品名

HIROKO KOSHINO TRUNK　アウター
ブランド名 ヒロココシノトランク
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。【商品説明】HIROKOKOSHINOTRUNKのアウターです。軽くてシワになりにくいので、とても重宝すると思います。【状態】目立った傷や汚れなどはありません。クリーニング済みです。【サイズ】　表記　40・肩幅　約37cm・身幅　約45cm・着丈　約62cm素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。【その他】素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがある事がございます。中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。きれいに畳んで発送いたしますが畳ジワはご了承ください。・即購入OKです。・出品直後のお値下げは致しません。#HIROKOKOSHINOTRUNK#アウター
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