HIROKO KOSHINO TRUNK　アウター

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。◕‿◕。【商品説明】HIROKOKOSHINOTRUNKのアウターです。軽くてシワになりにくいので、とても重宝すると思います。【状態】目立った傷や汚れなどはありません。クリーニング済みです。【サイズ】 表記 40・肩幅 約37cm・身幅 約45cm・着丈 約62cm素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。【その他】素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがある事がございます。中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。きれいに畳んで発送いたしますが畳ジワはご了承ください。・即購入OKです。・出品直後のお値下げは致しません。#HIROKOKOSHINOTRUNK#アウター
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