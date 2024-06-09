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新品 TOCCA リボン ショルダーバッグ スカイブルー トッカ
商品番号 T79859772153
商品名

新品 TOCCA リボン ショルダーバッグ スカイブルー トッカ
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 5,155 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOCCAトッカRIBBONKNOTMINIBAGショルダーバッグカラー:スカイブルー系ミントグリーン　水色TOCCAのアイコンモチーフ、リボンをあしらったミニバッグです。ななめ掛けできるショルダーストラップ付きで、雨や汚れにも強いナイロン素材を使用しております。可愛らしいデザインですが、アシンメトリーにあしらったリボンが大人っぽい雰囲気に。TOCCAらしいムードや高級感があふれます。心と心を結びつける、という象徴的な意味をもつリボンモチーフに想いをこめて。ギフトにもおすすめバッグです。素材[本体]ナイロン[持ち手]床革（牛）サイズ幅25.5高さ14.5マチ9.5重量268g長財布も入るサイズ感で、レジャーやお出かけに便利だと思います(˶ˆ꒳ˆ˵)購入して一度開封しましたが、元の袋に戻してしまってありました。袋に少し破けたところがありましたので気にされる方は購入をお控えください。匿名配送のヤマトで発送致します。（メルカリ便）よろしくお願い致します(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾カラー...ブルーカラー...グリーン種類...ミニショルダーバッグ素材...ナイロン
http://narcologia.ru/goods/parenthesis58044.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome715343.html
http://narcologia.ru/goods/recommended865190.html
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