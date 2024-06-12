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新品✨プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ a22
商品番号 P31194913194
商品名

新品✨プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ a22
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨素材···ナイロンカラー···ブラック(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグ✨sizeバック縦18cm横25cmマチ7cmポーチ縦13cm横9cmマチ2cm✨ショルダー約110cm内ポケット２つ素材　ナイロン素人採寸ですので誤差はご了承下さい。家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。即購入OKです^^✨お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です。
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