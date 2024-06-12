【fwws】FanoStudios ダブルプリーツワイドルーズスラックスベージュ

サイズは現在Lがございます。購入前にコメントにて在庫の確認をお願いします。ハイウエストダブルプリーツワイドルーズスラックスFX23K073Lウエスト71.5もも周り79ヒップ125パンツ丈107¥14,980ドレープ感のある生地にルーズなサイジングが大人のリラックスカジュアルを演出するスラックス。不規則に入ったシワがボリューム感を出し、シンプルなデザインに表情を出してくれる。足の形を拾わないシルエットでどんな体型の方にもマッチしやすい。伸縮性のあるウエストデザインなので締め付け感がなく、デイリーに手に取りたくなるパンツ。トレンドのコンパクトなトップスと合わせたスタイリングがおすすめ◎商品は新品ですが、当方で一度開封し検品しています。海外輸入品のため、縫製の甘さやほつれ、糸くずれ、生地によっては色ムラがある場合がございます。神経質な方、完璧な商品をお考えの方はご入札をお控えください。#chuclla#SANSeLF#FanoStudios#nodress



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