良品 U刻印 2022年 エルメス アザップロング シルクイン 長財布 ピンク

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#wplanのブランド倉庫フォロー割してます♪詳細はプロフィールよりご確認ください♪正規品のみ取り扱っておりますのでご安心ください！即購入OK！全国送料無料！●商品名HERMESエルメス長財布ラウンドファスナーアザップロングシルクインU刻印2022年レディース●ブランド説明エルメスとは、フランスの株式合資会社エルメス・アンテルナショナル社(HermèsInternational,S.A.)のファッションブランドとその商標を指します。事業内容は高級アクセサリーや衣料品のデザインと製造、販売です。エルメスのコンセプトは「職人技の伝承」、「移動・旅行のよろこび」とされています。また、エルメスのロゴにはその名残で馬具工房に由来するデュックとタイガーが描かれています。●商品の状態：BCＳ：新品、未使用Ａ：未使用に近いＢ：目立った傷や汚れなしＣ：やや傷や汚れありＤ：傷や汚れあり状態表面に若干色が黒っぽくなっている部分がございます。（画像3枚目）四隅に使用による黒ずみがございます。（画像10枚目）内部は極美品でございます。上記点がございますが、普段使いでは特に目立ちませんので、まだまだ末永くお使い頂けるかと思います。U刻印の2022年製です。●付属品本体、保存箱●カラーベビーピンク ●サイズ縦10cm横20cmマチ1.5cm●購入先：大手リサイクルショップ店頭にて購入。他にもブランド品を多数出品しております♪#wplanのブランド倉庫◆返金保証します！・万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった場合には返品対応させて頂きます。購入後１週間以内のお問い合わせのみ対応させて頂きます。◆配送についてご注文から24時間以内配送を心掛けております。もし，お時間のご指定がある場合は事前にお伝え頂きますと幸いです。素材···本革カラー···ピンク財布形···長財布