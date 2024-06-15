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マイケルコース 折財布
商品番号 L25694531601
商品名

マイケルコース 折財布
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,223 円
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商品詳細

色レッド系ホワイト系サイズ約9✕6.5✕4㌢カード入れ3※些細な小傷が有ります。自宅保管の為神経質で無い方気軽にコメント下さい^⁠^⁠No.57
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