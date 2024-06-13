美品【コーチ/ハンドバッグ】シグネチャー G04Q-7054 グリーン

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ご観覧いただきありがとうございます。以前、姉が購入したバッグです。もう使用しないそうなので出品いたします。今回出品する際に念の為、リユースショップにて真贋保証を頂いております。▪️商品名：トートバッグ▪️ブランド名：COACH/コーチ▪️型番：G04Q-7054▪️カラー：グリーン/ベージュ▪️サイズ：(約)素人採寸の為縦/22㎝横/30㎝マチ/11㎝ 持ち手含む/38㎝▪️状態：美品多少、汚れ等はありますが、比較的、綺麗です。※写真にて確認お願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願い致します。商品到着後のクレーム、悪い評価に厳しく対処させていただきます。am