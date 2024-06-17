【極美品✨】 マイケルコース 2way ショルダーバッグ ミニサイズ ブラウン

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〇アイテム人気のクロスボディ✨MK柄お洒落な総柄✨肩掛け斜め掛け両方可能✨流行りのミニサイズ✨ショルダーストラップ着脱可能！ハンドバッグにもなる、オシャレなレディースバッグです✨〇ブランドMICHAELKORSマイケルコース〇サイズタテ17cmヨコ15cmマチ(幅)6cmショルダー最大115cmハンドル25cm平置き実寸になります。〇状態ほとんど使用しておらず非常に綺麗な状態で、未使用に近い美品です✨写真にてご確認ください‼︎〇カラーブラウン茶ホワイト白総柄〇素材本体：PVCレザーハンドル：レザー革【購入場所】大手ブランドリユースショップ【発送・梱包について】緩衝材やOPP袋にて梱包後、宅配用の防水ビニール等に入れて発送致します【配送】24時間以内に発送させて頂きます✨即購入大歓迎です(^^)ご不明な点があれば遠慮なくコメントください✨