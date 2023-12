NICE CLAUP ブラック　ベロアキルティングバニティーショルダー

ベロアキルティングバニティーショルダー ベロアキルティングバニティーショルダー



未使用品です。ですが素人保管ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。以下引用~NICECLAUP2023earlyautumnCollection~ベロアのキルティング素材の仕様で高級感がありシンプルなスタイリングにも映えるアイテム。小ぶりのバッグはカジュアルなコーデも、ガーリーなコーデにも相性抜群!Tシャツ×デニムコーデのシンプルなスタイリングのポイント使いにも◎ガーリーなワンピースやブラウスにはも持つだけで、大人レディなコーデになりオススメです。カラーは定番で使いやすい、アイボリー、ブラックとナイスらしいピンクの3色展開。シーズンレスで使えるアイテムなので持っておきたいアイテムです。カラー···ブラック