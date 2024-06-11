セオリーリュクス　カシミア混　ニットワンピース

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商品詳細
ストレートラインのスッキリとしたシルエットのニットワンピースです袖周りに編み込みレースがデザインされており、素肌をチラ見せしたり、インナーでポイントカラーを見せても楽しめるワンピースです目立った汚れなどはありませんがusedですのでご理解ある方お願いします素材… 羊毛 50% レーヨン 26% ナイロン 14% カシミア 10%柄・デザイン...無地 裏地…なし季節感...秋,冬袖丈...長袖サイズ…38 着丈 100cm 胸囲 40cm 裾幅 50cm (素人寸法です)
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