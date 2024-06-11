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セオリーリュクス　カシミア混　ニットワンピース
商品番号 E20524019150
商品名

セオリーリュクス　カシミア混　ニットワンピース
ブランド名 セオリーリュクス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストレートラインのスッキリとしたシルエットのニットワンピースです袖周りに編み込みレースがデザインされており、素肌をチラ見せしたり、インナーでポイントカラーを見せても楽しめるワンピースです目立った汚れなどはありませんがusedですのでご理解ある方お願いします素材…　羊毛　　50%　　　レーヨン　26%　　　ナイロン　14%　　　カシミア　10%柄・デザイン...無地　裏地…なし季節感...秋,冬袖丈...長袖サイズ…38　　　　　着丈　100cm　　　　　胸囲　40cm　　　　　裾幅　50cm　　　　　(素人寸法です)
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