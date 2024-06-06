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- 中谷 文魚 季節の色紙絵 7枚 額縁付
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商品詳細
30年程前に収集した色紙絵です。季節毎に取り替えて飾っていました。暗所にて保管していましたので絵の色に変色はあまり感じられませんが、色紙の色が当時より変わっているかもしれません。色紙絵7枚と額縁をまとめてお譲りします。額縁には擦れや傷があります。経年劣化のある品物です。ご理解頂ける方に。絵画の種類...日本画形式...色紙#日本画#中谷文魚#色紙絵
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