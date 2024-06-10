【新品】スナイデル　エンブロイダリーカラーニットマーメイドワンピース

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【新品未使用品】スナイデル エンブロイダリーカラーニットマーメイドワンピースになります。お色味がとっても可愛いです♪新品未使用品ですが、襟のボタンが3つありません。内側なので、お持ちのボタンで対応できます！襟は取り外し可能です！また、タグに印字あります。定価¥19,800webサイトより↓【人気のエンブロイダリーカラーマーメイドワンピースがニット素材で登場】【Design/Styling】細やかな刺繍が施されたホワイトカラーが印象的な、クラシカルな雰囲気のワンピース。普段使いのしやすいニット素材で登場しました。巧みな切り替えで仕立てられた美しいマーメイドシルエットで、女性らしさは一気に加速。品のある女性らしい１着に仕上げました。ブラック、ラベンダー、ネイビーの3色展開です。#スナイデル#snidel#リリーブラウン#LilyBrown#フレイアイディー#FRAYI.D#ファーファー#furfur#セルフォード#CELFORDワンピワンピースパーティー二次会発送の際には圧縮袋、また小さく折りたたんでの発送となりますので、折りたたみジワがつくことがあります。また、検品はしておりますが、素人の為、小さな傷など見落としがあるかもしれません。完璧を求める方はご遠慮ください。