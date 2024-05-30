380. レアジェム　　 サマーウール　ワイドパンツ　ショップチャンネル

レア ジェム レアジェムワイドパンツ ブラックトップグレーも出品しています。生地がよくわかるようにトップグレーのお写真も載せました。S総丈約87.5股下約54裾幅約30裏地なし縫製も素晴らしいメーカーです。サマーウール ウールトロピカル素材 ウールだけれど洗えて、涼しく軽い。紳士服の縫製両サイドポケットあり20,000円超えていたと思います。同じものを数点購入しましたので、お譲りします。Mも出品しています。オケージョン西川毛織（株）の７２番手双糸の高品質な梳毛ウールを用いた、サマーウール、ウールトロピカル（平織物）と呼ばれる、しなやかな風合いの日本製素材を使用。日本を代表する毛織物の産地である尾州の整理加工会社が開発した、ウォッシャブル加工（ウレタン樹脂コーティング）をほどこしているためウールでありながら、シワになりにくく、縮みにくい点がポイント#hanaボトムス一覧はこちら発送時にらくらくメルカリ便(匿名)⇄ゆうゆうメルカリ便(匿名)に変更する場合がございます。 コンパクトにたたんでの梱包発送になります。 検索用#HEAVENLY#ヘブンリー#アシメントリー #UNIQLO#ユニクロ #MUJI#む#アルファキュービック#チュニック#ワンピ#ノースリーブ#軽い#バンドカラー#ノーカラー#栗原はるみ #kuriharaharumi#チェックシャツ#ナチュリラ #リンネル#オローネ#マーガレットハウエル#イチ #サンバレー#ZARA #nikoand#studioCLIP#sm2grin#ミズイロインド #ネストローブ#prit #ehko#オーチバル#セントジェームス#ジャーナルスタンダード#アーバンリサーチ#ナノユニバース #キナリノ#ユナイテッドアローズ#イエナ #IENA#トゥモローランド#ヒューマンウーマン#NATURALLAUND#ナチュラン#リンネル#sunnyclouds#サンバレー#イチ#ichi#エスオー#SO#リラシク#08mab#dgy#ディージーワイ#ショップチャンネル#レアジェム高級サマーウール



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