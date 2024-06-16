COACH　コーチ　ハンドバック　ショルダーバック　未使用！

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますm(__)mCOACH ハンドバック ショルダーバック 未使用です！サイズ縦 約23cm横 約32cmマチ 約6cm持ち手高さ 約21cm下部に小さなスレ跡が見えるか見えないかぐらいでありますm(__)m主観になりますのでご理解頂ける方のご購入お待ちしております！m(__)m
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