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COACH　コーチ　ハンドバック　ショルダーバック　未使用！
商品番号 D57391761703
商品名

COACH　コーチ　ハンドバック　ショルダーバック　未使用！
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 6,627 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますm(__)mCOACH　ハンドバック　ショルダーバック　未使用です！サイズ縦　約23cm横　約32cmマチ　約6cm持ち手高さ　約21cm下部に小さなスレ跡が見えるか見えないかぐらいでありますm(__)m主観になりますのでご理解頂ける方のご購入お待ちしております！m(__)m
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