【ROBERTA PIERI】スモールダッフル 2WAY ハンドバッグ

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＊ご覧頂きましてありがとうございます＊⭐︎値下げ交渉はご遠慮ください⭐︎数年前に購入したあと、1回使用して保管していたトートバッグです。本体に目立つ汚れ・傷などもなく良い状態なので出品致します。【商品】 【ROBERTAPIERI】スモールダッフル2WAYハンドバッグ（ショルダー付）【カラー】 レオパード柄（ベージュ×ブラウン）【状態】使用感もなくいい状態だと思いますが、気になる方は購入をお控えください。 ※中古品であること、個人保管であることをご了承ください【定価】 23,000円＋税【仕様】＊サイズ＊■幅26cm×高さ29cm×マチ15cm ハンドル33cm ショルダー（取り外し可） ※おおよそのサイズです＊素材＊ 牛革・ナイロン＊デザイン＊■一流メゾンと同じ高級素材、技術を用いたイタリア製のトートバッグ。中身が見つけやすく機能性は抜群です。■充実した大きな内ポケットも魅力のひとつ。ジップあり・仕切りありと用途に合わせた細かな収納が可能です。口部分はジップ開閉式で中の荷物が見えないのも嬉しいポイントです。薄く畳んでもあとにならず、コンパクトに収納できます。旅先でのサブバッグとしてもおすすめです。公式サイトより抜粋【キャンセル・返品】 購入後のキャンセル、返品はお受けできません【その他】 ・折りたたんで梱包します ・細かい見落とし等はご了承願います ・当方、喫煙及びペット所有はございません ・誠実な対応を心がけて参りますので、良識あるお取引 をお願い致します素材···牛革(本革)、ナイロン種類···ハンドバッグ特徴···2way