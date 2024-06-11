【美品】象印 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き NW-ES07 豪炎かまど釜

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【美品】象印圧力IH炊飯ジャー炎舞炊きNW-ES072020年製動作確認済みつい先日まで使用しておりました目立ったキズも無くキレイな状態です中古品のためご理解の上ご購入下さい本体底に複数のIHヒーターを独立制御する「ローテーションIH構造」を採用した圧力IH炊飯ジャー。コンパクトな4合炊きモデル。かまどの炎の「ゆらぎ」を再現するとともに、従来品と比べ単位面積当たり4倍以上の大火力での炊飯を実現。甘み成分である還元糖も5%アップしている。好みの食感に進化して炊き上げる81通りの「わが家炊き」メニューや、手入れが簡単な「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」などを装備。炊飯量···3.5合～5.5合未満タイプ···圧力IH炊飯器