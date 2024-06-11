美-MODEL80 全身脱毛エステ

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商品詳細
カラー...シルバータイプ...光美容器部位...全身電源方式...交流式防水...防水機能なし重量...～500g未満●ジェルを塗らなくてもスイッチ１つで、光トリートメントによりムダ毛ケアが全身に出来る脱毛器です。●エステサロンにて9万3千円で購入。●3回ほどしか使っていませんのでほとんど未使用に近いです。
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