エムテック 脱毛器 Ver8.0 Ke-non ケノン NIPL-2080

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商品詳細
エムテック脱毛器Ver8.0Ke-nonケノンNIPL-2080 眉毛脱毛器付きke-nonケノン本体ver8.0写真にあるものが全てです。購入は新品で7万円程しました。動作確認済みで問題なく使用出来ます。残数や状態は写真を参照ください。カートリッジは2個ありますが、付属品です。※使用感少なく美品です。保護テープも剥がしてません。ケノンフラッシュ式美顔＆脱毛器Ver8.0NIPL-2080（ブラック）ブランド：エムテック方式：フラッシュ、光式生産国：日本色：マットブラック系
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