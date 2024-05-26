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★極上★H26年 ジュリエッタ スポルティーバ 【車検R7/8月】アルファロメオ
商品番号 H66177386274
商品名

★極上★H26年 ジュリエッタ スポルティーバ 【車検R7/8月】アルファロメオ
ブランド名 アルファロメオ
特別価格 税込 177,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆★☆★車両情報☆★☆★◇初年度登録：平成26年2月◇車検：令和7年8月◇修復歴：無◇走行距離：49,980km※移動・試乗・普段使用等による多少の走行距離の伸びはご了承ください。◇メーカー車名：アルファロメオジュリエッタ◇グレード：スポルティーバ◇排気量：1,368cc◇ミッション：AT◇乗車定員：5名◇色：ブラック☆★☆★主要装備・オプション☆★☆★◇純正18インチアルミホイール◇赤革フルレザーシート◇カロッツェリアナビ・TV◇バックモニター☆★☆★車両の状態☆★☆★新車価格は380万円越えの高級車です！赤革のフルレザーシートが目を惹くとても高級感のある車両です！■■外装■■◇リアバンパー右側少々傷あり（画像参照）◇使用に伴う小傷少々※手洗い洗車・コーティング済みです！■■内装■■◇全体的に綺麗な内装状態です！◇運転席ドアの内張りが加水分解により浮いております。→ジュリエッタでよくある経年劣化のようです。※車内クリーニング済みです！◇試乗確認済みです。◇タイヤ溝あり◇電装品等の装備に故障は無く良好な状態です！☆★☆★お支払い総額☆★☆★※リサイクル預託金・月割り自動車税込み☆★☆★陸送☆★☆★◇関東圏内の方で、自走での陸送でよろしければ、格安でお届け可能です。ご相談ください！！☆★☆★名義変更までの流れ☆★☆★◇購入後→車両受取り→名義変更登録※名義変更は購入者様でお願いしております。サポートします！☆★☆★ご説明☆★☆★◇購入後の一方的なキャンセルには3万円をいただきます。◇事故・修復・走行距離改竄等の有無はきちんとお伝えします。◇購入後は速やかなお取引が可能な方に限ります。※24時間以内のご連絡◇車庫証明＆名義変更は、購入者様で行っていただきます。◇名義変更は、お渡し後2週間以内をお願いします。◇名義変更完了まで30,000円を保証金として預かります。※保証金は名義変更確認後に返金いたします。◇移動・試乗・普段使用等による多少の走行距離の伸びはご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight276128.html
http://narcologia.ru/goods/peroration455515.html
http://narcologia.ru/goods/waveform355517.html
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