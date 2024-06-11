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神戸発スバルサンバーダンプ　検査満タン諸費用込み　コメントよくお読みください。
商品番号 E24416276284
商品名

神戸発スバルサンバーダンプ　検査満タン諸費用込み　コメントよくお読みください。
ブランド名 スバル
特別価格 税込 102,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

16年式スバルサンバートラック　ダンプ　5速マニュアル　型式TT1　PS　AC　16万㎞　検査2年付　外観ダンプで使用しておりましたが比較的状態は良い方と思います。ダンプ機能正常　購入者が決まってから車検整備に入ります。現在クラッチから音が出る時がありますので新品に乗せ換えます。バッテリー、オイル交換、クラッチ新品、ギア点検整備して検査を受けます。検査なし、修理無し、現状販売も可能です。質問欄よりご連絡ください。
http://narcologia.ru/goods/financier91960.html
http://narcologia.ru/goods/passivity798783.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney587149.html
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