is アッパーアーム　クラウン

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商品詳細
isの純正アッパーアームになります。クラウンなどに流用すればキャンバーがつきます。写真にあるように片側だけロックピン入れるとこが折れてますが装着可能です。
http://narcologia.ru/goods/insignificant862182.html
http://narcologia.ru/goods/flight783228.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect364670.html
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