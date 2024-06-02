人気色　エレキギター　ストラトキャスタータイプ　SSHピックアップ　送料無料

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タイプ···ストラトキャスタータイプ人気色エレキギターストラトキャスタータイプSSHピックアップブラック黒色サイズcm全長97弦長65弦高 12フレット 6弦4mm1弦 3.5mmナット幅4.2ボディ幅31ボディ厚3.5上記サイズは目安で誤差ありますぼっち・ざ・ろっく！好きFenderフェンダーではありませんので2枚目画像で確認お願いします目立つような損傷もなく全体的に綺麗な状態です5枚目画像のようにポジションマークが1箇所取れて簡易ステッカー貼り付け済みです音出し確認済みです商品はギター本体でギタースタンドは付きません大型商品のため愛知県一宮市へ直接引き取りも大歓迎ですその場合は送料分2000円を値引きしますので購入前にコメントください送料無料て即発送致しますのでよろしくお願いします