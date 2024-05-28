【商品】触媒 ショクバイ(コンバーター/キャタライザー)【型番/現品番号/刻印】一総重量21kg【状態】◆外れ、崩れ一部あり（※素材用のためジャンク）触媒 ショクバイ しょくばい排気用 排気#ショクバイ#しょくばい#排気用フィルター触媒数量限定凹み傷あります、割れなどあります。煤汚れ、錆(外面)あり匿名配送 送料込み全体の確認不明のため保証の出来ないものです。※返品送料はお客様負担です。【本体外観/目視の範囲】傷や煤汚れあります。写真にてご判断お願いします。【用途】素材取り素材用#ショクバイ#しょくばい#排気用フィルター触媒※お取引最後までご対応出来る方でお願い致します！プロフィール一読お願い致します。



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