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プラチナムGE セルフホワイトニング　ホワイトニング　新品未使用
商品番号 V68191663228
商品名

プラチナムGE セルフホワイトニング　ホワイトニング　新品未使用
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。歯のセルフホワイトニングさろんでも使用されている業務用ジェルになります！プラチナムGELED用ジェル40g2本まとめになります。在庫、5セットあります！酸化チタン・酸化ダンクステイン配合のホワイトニング用ジェル#セルフホワイトニング#ホワイトニング#口臭対策#口臭予防対象···大人用特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策、低刺激
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