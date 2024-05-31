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容量···〜49ml購入時期:3年前購入場所:ネット10プッシュくらい使用しました。もう使用する機会がないので出品します。保管は日光の当たらない場所でしておりましたので、香りの変化はないと思います。中古品ということをご理解の上ご購入ください。返品不可です。緩衝材で包んで発送いたします。#ブルガリ#BVLGARI#アクアプールオム#アクア