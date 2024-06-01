天然ベトナム産の泥シャム沈香を10g出品いたします。※在庫僅少の為10gのみの出品です。香りの質が非常に高い沈香で、原木は長期間熟成されている為、油分が非常に多く、甘味の奥深さが際立つ香りです。残り香も充分です。とても人気の高い泥シャムですが、現在では販売されている店舗はごく僅かで、販売価格は時価となっているようです。※1gあたり時価2,000円以上●泥シャム刻み ●10ｇ入 ●ベトナム産 ●ビニール袋・紙箱入#沈香#香木#焼香#お香#シャム#ベトナム産



沈香 smcint.com



ずっと気になってた 極上緑油伽羅 沈香原木 香木 粗刻み 重さ：10g ...



調香庵 / 極上本泥小爪◎10ｇ



内祝い ベトナム産 極品シャム小笹 10g 限定1 regio-food.pl



調香庵 / TOPページ



極上本泥小爪◎10g - 調香庵 - メルカリ



シャム沈香 ベトナム 10g・100g 大越仏壇



ベトナム産の沈香で香りに甘みがあります。香りの専門店伯林堂 お線香 ...



極上本泥小爪◎10g - 調香庵 - メルカリ



調香庵 / TOPページ



ずっと気になってた 極上緑油伽羅 沈香原木 香木 粗刻み 重さ：10g ...



ベトナム産の沈香で香りに甘みがあります。香りの専門店伯林堂 お線香 ...



調香庵 / TOPページ



ずっと気になってた 極上緑油伽羅 沈香原木 香木 粗刻み 重さ：10g ...



驚きの価格が実現！ 極上・沈香 泥シャム◎10ｇ ベトナム産 お香/香炉 ...