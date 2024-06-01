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【セール!!】プラナロム エッセンシャルオイル３種類８本!!
商品番号 W81848547303
商品名

【セール!!】プラナロム エッセンシャルオイル３種類８本!!
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 5,520 円
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商品詳細

PRANAROMBIO100%天然エッセンシャルオイル3種類合計８本出品いたします!!フランスからの直輸入です!!値引きして再出品です!【ティートゥリー精油】10ml×4本使用期限2026.11【ラベンダースーパー精油】10ml×2本使用期限2026.10【シトロネラジャワ精油】10ml×2本使用期限2027.03【ティートュリー】フレッシュでスパイシーな香り。相性の良い精油：ラベンダー類、ぺパーミント、柑橘系、ユーカリ類【ラベンダースーパー】ラベンダーの中ではフルーティなやさしい感じのする香り。相性の良い精油：クローブ、パチュリー、ローズマリー類、シトロネラ、パルマローザ、クラリーセージ、柑橘系、ユーカリ類【シトロネラジャワ】シトロネラに比べ、爽やかな柑橘系の香りと草様の印象が特徴。相性の良い精油：レモングラス、ロックローズ、ローズウッド、ローズ、エレミ、柑橘系※フランスから直輸入のため、成分分析表は付いていません。※外箱にダメージがあったり、ラベルのずれ・よれ等がある場合があります。ご了承ください。※精油を使用するにあたり注意事項を守ってご使用ください。ご質問、ご要望等あればお気軽にコメントください。バラ売りも検討いたします。#プラナロム#PRANAROM#エッセンシャルオイル#精油#ラベンダー#ティートゥリー#ティーツリー#シトロネラ容器...瓶香り...ラベンダー香り...ティートゥリー香り...レモングラス
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