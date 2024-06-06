〈ポータブルアロマディフューザー〉プラチナアッシュ＋比叡山黒文字水セット

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〈中古品〉ポータブルアロマディフューザーPlatinumH(プラチナアッシュ)SB-ADK1＋比叡山黒文字水〈芳香拡散用〉セットです。定価12,000円くらいです。購入後数回使用し自宅保管しておりました。黒文字水は80%ほど残量があります。特に目立った傷や汚れは見当たりませんので使っていただくには問題ないかと思いますが中古品であることをご納得の上写真にてご確認お願いいたします。使用による細かいスレ等気になさる方はご遠慮ください＾＾購入時の箱(写真10枚目)にお入れして宅急便にて発送させていただきます。以下購入サイトより転載です。→→→◎PlatinumH(プラチナアッシュ)SB-ADK1・専用の天然芳香水を入れると、水素と共に香りが発生するポータブルアロマディフューザーです。・電気分解により芳香水をキメの細かい水素芳香水に変化させます。・天然の芳香水と水素の相乗効果で、より質の高い香りを楽しむことができます。（特許出願中）・コンパクトなので、旅先やオフィスなどへの持ち運びが可能です。・コードレスでの使用が可能で、USB充電ポートで手軽に充電ができます。【製品仕様】・外形寸法 ： （約）53×28×113mm・本体重量 ： （約）60g・水素含有量： 1500ppb・タンク容量： 12ml・電解材質 ： チタンプラチナ・噴霧時間 ： シャッターを開けてから30秒が一回の周期となります。・付属品 ： USBケーブル、布製ポーチ◎比叡山黒文字水内容量：60mL原材料：クロモジ（枝葉）原産国：日本伝教大師最澄が天台宗総本山延暦寺を建立したことで知られる、比叡山の修験道に自生する香木、クロモジから低温真空抽出法で得た芳香水です。36℃前後の低温で抽出するため、クロモジ本来の香りが再現されており、別売のポータブルアロマディフューザー、PlatinumH（プラチナアッシュ）と一緒に使う事で、いつでもどこでも芳香浴を楽しむ事ができます。→→→ご購入を検討の方は留意点が記載してありますのでプロフィールを必ずご確認くださいませ♪#プラチナアッシュ #比叡山黒文字水#桜サイエンスビューティー