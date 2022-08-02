MAD et LEN ポットポプリ 天然石ローズ(ミディアム)+トートバッグ

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MADetLENマドエレンポットポプリ天然石ローズ(ミディアムサイズ)購入後1ヶ月ほど飾っていましたが、状態に難はありません。付属の15mlサイズのリチャージオイルは限定のナイトスークで、残量は5割強ほどあります。バニラとお香がメインでとてもいい香りです。天然石は香りを吸収しないため、よく洗えば他の香りでも使えると現地で説明を受けました。フランスでの接客のため信憑性は不明です。(同じシリーズのアンバー(琥珀樹脂)は香りを吸収するため、代用不可だそうです)石は水洗いしてきれいにしてあります。容器は職人さんが手作業で仕上げているそうなので、もともと少しの歪みや傷のようなものがありますがこういう商品とのことです。神経質な方は購入をお控えください。定価：JPY¥35,000ほどサイズ：MEDIUM、ポプリ直径12cm付属品：ノベルティのトートバッグ(横38×縦42.5、マチなし)購入時期：2022年購入場所：パリの店舗発送方法：宅急便(匿名配送)#マドエレン#ポプリ種類···アロマポット香り···その他