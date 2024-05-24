120　秋冬　まとめ売り　メゾピアノ18点　アクシーズファム1点　スーリー1点

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120サイズ秋冬20着セットメゾピアノ18点アクシーズファム1点スーリー1点【メゾピアノ】18点・りぼんふわふわアウターやや使用感、記名、上から3番目のボタンとまりにくいです。・裏フリースあったかパンツやや使用感ございます。・パンツ4点立体お花がついているパンツ、お尻部分修復しております(写真６枚目)コーデュロイ地パンツ薄シミございます。その他目立ったシミや汚れはございません。・スカート2点目立ったシミや汚れはございません。・ワンピース1点目立ったシミや汚れはございません。・チュニック1点腕に薄シミございます。・長袖8点使用感のあるものも含まれます。黒色はやや色あせございます。汚れやシミなど気になった部分(写真16〜17枚目)【アクシーズファム☆スカート】1点品質タグ薄れています。【スーリー☆スカート】1点品質タグ薄れています。あくまで中古品ですので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。バラ売り不可。