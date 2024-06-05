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ラルフローレン　キッズ　ニットセーター　140
商品番号 N58751499888
商品名

ラルフローレン　キッズ　ニットセーター　140
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのボーダージップアップセーターです(^^)オフホワイト×黒のボーダーに赤いブランドロゴの刺繍がポイントになっていてとても上品なデザインです。一度だけ短時間着せましたが目立つ汚れなどはなく状態良いと思います。チクチクしないので肌が弱くニットが苦手なお子さんにも大丈夫だと思います。サイズは140cmです。美品ではありますが、あくまでも中古品ですので画像をご確認いただき状態をご理解いただける方のみお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit380486.html
http://narcologia.ru/goods/plaque802407.html
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