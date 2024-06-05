フルート　バック　リュックDOME フランス製

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フルートバック リュック C管用 DOMEフランス製 高級【カラー】紺色 茶色のショルダー 【素材】本革 中はブルーの布張り【サイズ】幅42cm高さ45cm￼まち幅13cm種類···フルート、C管のサイズが入るリュックのフルート用バックです。ピッコロや譜面台も仕切りがあって収納出来ます。小さなポケット(3箇所)にクロスや携帯など入り全部で仕切りは6ポケットあります。iPadや楽譜も収納可能。パール楽器が取り扱い販売になっていて製造が終わると聞いて革製品のリュックが欲しかったので急いで購入したのですが、所有しているH管が斜めにしか入らなくてバックの形が崩れるのが持ち難く使用を諦めました。スリムなデザインが気に入っていましたが、ほぼ使用していない美品です。楽器以外のバックとしても使用していただけます。自宅保管していましたので中古にご理解ある方宜しくお願い致します。禁煙者，ペットは飼っていません。#フルートバック#フルートリュック#革製品#本革リュック#フランス製#高級革製品