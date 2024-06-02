オリックス　山崎颯一郎　うちわ(クール)、アクリルスタンド(キュート)

野球チーム···オリックス・バファローズ山崎颯一郎のうちわ(クール)、アクリルスタンド(キュート)です。素人保管ですので、気になる方はご遠慮ください。未使用未開封ですがうちわの袋に折れがあります。アクスタはプチプチで梱包し、うちわはプチプチと段ボールで梱包をします。全体を同じビニールで包んで防水対策を行います。即購入可



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