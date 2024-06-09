【バッグ新品】XXIO ゼクシオ レディース ゴルフクラブ 初心者セット 13本

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閲覧いただきありがとうございます♪【バッグ新品】XXIOゼクシオレディースレディス女性用ゴルフクラブ初心者セット13本L飛距離・バランスを考えセットを組んでおります！優しいスペックとなっておりますので初心者～スコアにお悩みの方に最適なセットです♪======状態について======通常使用に伴うスレ傷、小傷などはございますが、大きなダメージなく全体的に綺麗な状態です！グリップも良好な状態でまだまだ使用できます！======商品概要======★1W（12°） XXIOゼクシオMP200 FLEX：L ★3W（15°） XXIOゼクシオMP300 FLEX：L★5W（18°） XXIOゼクシオMP300 FLEX：L★7W（20°） XXIOゼクシオMP300 FLEX：L★アイアン GASSY 5、6、7、8、9、PW、AW、SW FLEX：L★パター 合計13本★キャディバッグKolwin【新品】======返品保証について======商品に自信があるからこそ、返品保障を設けております^^！万が一初期不良(※)がありましたら到着後7日以内であれば着払いにて返品可能です！※初期不良とは商品写真にうつっていない致命的なダメージ、商品説明に記載のない致命的なダメージなどを指します。ダメージ例)ドライバーウッドの凹み、シャフトの湾曲、使用できない程のグリップ劣化などプレーに支障をきたすダメージ。上記の様なことがあれば、ご連絡ください！すぐに対応いたします！【返品をお受けできない場合】●受取評価後は保証期間内でも保障が適用されませんのでご注意ください。●ご購入時の付属品をなくされた場合。●ご購入時よりも返品時のゴルフクラブの状態が著しく悪くなっている場合。（事前に発送前に写真で保存していますので予めご了承ください。）●商品の改造・調整された場合。どうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m匿名配送送料無料初心者人気レディス女性用アイアンセットゴルフセットクラブセット