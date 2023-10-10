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チェルシー ユニフォーム Lサイズ
商品番号 G82490724408
商品名

チェルシー ユニフォーム Lサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

サイズL着用回数は2回ほどで、全体的に汚れなど見あたらなく、ほぼ新品に近いと思います。丈...半袖リーグ...プレミアリーグ種類...シャツサイズ...L
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