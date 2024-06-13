ブラジル代表ユニフォーム　カカ

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ブラジル代表ユニフォーム カカネーム等に見えにくい傷や剥がれなどあります。サッカーショップKAMOにて購入致しました。素人保管の為衣服の中古品とご理解いただける方宜しくお願い致します。返品は受け付けておりません。サイズ...S丈...半袖種類...レプリカユニフォーム