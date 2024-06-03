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元日本代表　岡田武史監督　他2名サイン入り　ユニフォーム
商品番号 Y92497743846
商品名

元日本代表　岡田武史監督　他2名サイン入り　ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

これまで大切に保管していました。東日本大震災の復興を祈念するユニフォームです。昨年末のW杯の活躍に心が躍り、タンスから出してみました。とても綺麗な状態でした。この機会に、これからも大切にしていただける方にお譲りしたいと思います。サッカー日本代表　ユニフォームサインジャンル（スポーツ選手）...サッカー
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