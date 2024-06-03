トラッキー ぬいぐるみ

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商品詳細
野球チーム...阪神タイガーストラッキーのぬいぐるみです。飾っていただけなので状態は良いと思います。ただ、ベルトの部分が経年劣化により剥がれています。タバコ、ペットなしの環境です。よろしくお願いします(^_^)
http://narcologia.ru/goods/insignificant710282.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic840712.html
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