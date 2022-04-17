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カンフーバット 大谷翔平 未開封新品 ⚠️値下げ不可⚠️
商品番号 H37539659519
商品名

カンフーバット 大谷翔平 未開封新品 ⚠️値下げ不可⚠️
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···応援カンフーバット野球チーム···北海道日本ハムファイターズ時代のものです大谷くんがいた時、家族で購入していたものです。ファイターズ発送のクッション材に包まれたままで段ボールに入ってました。⚠️2つのお値段です⚠️未開封なので袋のヨレや初期キズがあった等のクレームは対応しません。
http://narcologia.ru/goods/contemplate702377.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless168859.html
http://narcologia.ru/goods/response185242.html
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