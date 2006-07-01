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エルナン・クレスポ インテルユニフォーム
商品番号 C96634794261
商品名

エルナン・クレスポ インテルユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現役時代のクレスポのレプリカユニフォームです。新品未使用タグ付きですが5枚目少し傷があります。ファンの方いかがでしょう❓サイズ店…XOカラー···ブルー丈···半袖丈···半袖カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/sepulchral142232.html
http://narcologia.ru/goods/ordering371479.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln185802.html
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