エルナン・クレスポ インテルユニフォーム

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商品詳細
現役時代のクレスポのレプリカユニフォームです。新品未使用タグ付きですが5枚目少し傷があります。ファンの方いかがでしょう❓サイズ店…XOカラー···ブルー丈···半袖丈···半袖カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/sepulchral142232.html
http://narcologia.ru/goods/ordering371479.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln185802.html
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