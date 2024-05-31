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【新品・値下げ交渉歓迎！】テニスバッグ3WAYボストンバッグ DTC-2031
商品番号 T20572383335
商品名

【新品・値下げ交渉歓迎！】テニスバッグ3WAYボストンバッグ DTC-2031
ブランド名 ダンロップ
特別価格 税込 1,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます。大会の賞品で同様のバッグを入手したため出品いたします。普段の練習から大会まで、幅広く活用いただけます。値下げ交渉応じますのでお気軽にコメント下さい。状態:新品・未使用カラー:ブラック×グレー(084)素材:ポリエステルサイズ:L61×W30×H34cm重さ:約1.5kgシューズポケットあり。外側にファスナーポケット付き。#テニス#ラケットバッグ#ダンロップ#DUNLOP#ラケット#ダンロップラケットバッグ#テニスバッグ種類···テニスバッグ種類···ラケットバッグ
http://narcologia.ru/goods/procurement320433.html
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