横浜DeNAベイスターズ 石川雄洋 レプリカユニフォーム

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商品詳細
横浜DeNAベイスターズ石川雄洋選手レプリカユニフォームになります。現在では販売されていないものなのでレアです！大切にコレクションしていましたがお譲りしますLサイズ目立った傷や汚れ等なく美品です即購入可
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