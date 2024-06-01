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ヨネックス　パワークッション　25.5
商品番号 F14195077682
商品名

ヨネックス　パワークッション　25.5
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます！ヨネックス　パワークッション　フュージョンレブ3メンAC25.5cmになります。子供がサイズアウトのため、出品いたしました。サーフェイス：オールコートカラー：ネイビーブルー(019)サイズ：25.5幅広３Ｅアッパー素材：合成繊維ミッドソール：合成樹脂アウトソール：ゴム底定価：15400円使用頻度：子供が3ヶ月ほど週2〜3回使用。状態：使用感、多少の汚れあります。靴紐の先端の一つがコーティング剥がれています(9枚目)中敷は取り外し可能で、使用感が目立つので新しいものに交換された方が良いと思います。右靴の内側の表記にヒビがあります(5枚目)。自宅でクリーニング、保管していました。よろしくお願いします。10/134500→4300円
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